Киевский зоопарк намерен подать в суд

В Киевском зоопарке заявляют, что эколог Владимир БОРЕЙКО и главный редактор газеты «Вечірній Київ» Роман КОСТРИЦА распространяют неправдивую информацию о гибели животных в столичном зоопарке.

В связи с этим зоопарк готовит иск в суд, поскольку речь идет об имидже зоологического парка и репутации его нового руководителя.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевского зоопарка.

“В.БОРЕЙКО распространяет список «исчезнувших животных» Киевского зоопарка, который достигает уже 600. Стоит заметить, что в этом списке животных весомая часть является кормовой базой хищников зоопарка (112 кроликов, 50 крыс, 200 мышей), а также животных, которые погибли еще при предыдущем руководстве, как, например, пингвин Гумбольдта, шимпанзе, зебра и другие”, - подчеркнули в зоопарке.

Также в сообщении отмечается, что “эколог БОРЕЙКО, известный своими громкими пресс-конференциями в защиту диких видов в отдаленных регионах Украины, «не замечал» массовой гибели животных во время руководства Светланы БЕРЗИНОЙ, потому что был занят так называемым лечением деревьев на территории зоопарка и искал тысячелетний дуб”.

“Поскольку этот медиа-скандал подрывает имидж Киевского зоологического парка государственного значения, пятнает репутацию генерального директора, а также работников зоопарка, Киевский зоопарк планирует привлечь к ответственности эколога Владимира БОРЕЙКО и главного редактора газеты «Вечірній Київ» Романа КОСТРИЦУ, которые являются источником этой дезинформации и инициаторами ее широкого распространения”, - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе зоопарка также информируют, что на 14 марта запланирована пресс-конференция руководства зоопарка по поводу иска в суд.

Как сообщал УНИАН, 4 марта администрация Киевского зоопарка опровергла сообщение директора Киевского эколого-культурного центра В.БОРЕЙКО об исчезновении и гибели около 500 животных в зоопарке.

В комментарии пресс-службы зоопарка, сделанном в связи с публикацией в газете «Вечірній Київ», отмечалось, что статья содержит дезинформацию. По данным зоопарка, в нем умерли за период с 15 октября 2010 года до конца февраля нынешнего года 36 животных, а не 500.