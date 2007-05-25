Гриценко пошел против Януковича

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО не поддержал постановление правительства по вопросам контроля и обеспечения деятельности органов и подразделений Министерства внутренних дел, одобренное сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я не вижу смысла в принятии таких постановлений, оно, скорее всего, будет приостановлено действиями Президента», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр обороны также сообщил, что посоветовал премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и найти взаимопонимание.

«Нет совместной точки зрения потому, что нет совместной работы», - добавил он.

По словам министра, премьер-министр сообщил, что будет договариваться с Президентом по поводу возможной встречи.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство на своем внеочередном заседании приняло постановление о вопросе контроля и обеспечения деятельности органов и подразделений Министерства внутренних дел Украины.

В частности, правительство поручило министру внутренних дел Василию ЦУШКО обеспечить поддержку общественного порядка в Киеве с привлечением соответствующих органов и подразделений министерства, оперативно согласовывать с вице-премьер-министром Александром КУЗЬМУКОМ планирование и результаты выполнения своих обязанностей и информировать КМУ ежедневно к 10.00 и к 22.00.

Кроме того, правительство поручило В.ЦУШКО обеспечить соблюдение должностными и служебными лицами внутренних войск требований Конституции, законов Украины, актов Кабмина, приказов министра внутренних дел, а также принимать незамедлительные меры реагирования в случае выявления нарушений во время исполнения служебных обязанностей.

Также Кабмин дал В.ЦУШКО ряд других поручений.