В Киевской области упал легкомоторный самолет: четверо погибших
12:45, 11 марта 2011Общество
2017
В районе Васильковского аэродрома
Сегодня, в 10 часов, в районе Васильковского аэродрома, что в Киевской области, во время проведения учебных полетов упал легкомоторный самолет, принадлежавший ООО "Международный авиационный центр подготовки".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате катастрофы погибли 4 человека.
Причину падения самолета выясняют специалисты.
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