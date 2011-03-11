В Киевской области упал легкомоторный самолет: четверо погибших

Сегодня, в 10 часов, в районе Васильковского аэродрома, что в Киевской области, во время проведения учебных полетов упал легкомоторный самолет, принадлежавший ООО "Международный авиационный центр подготовки".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате катастрофы погибли 4 человека.

Причину падения самолета выясняют специалисты.