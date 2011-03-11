Милиционеру дали 5 лет за взятку в 300 долларов

В Запорожье к пяти годам лишения свободы приговорен сотрудник милиции, уличенный в получении 2,5 тыс. грн. взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Запорожской области, соответствующее решение вынес Орджоникидзевский районный суд Запорожья, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении следователя Запорожского райотдела милиции, задержанного сотрудниками СБУ при получении от местного жителя 2,5 тыс. грн. взятки.

"В ходе следствия по делу 23-летнего милиционера было установлено, что он требовал 2 тысячи 500 гривен у местного жителя, который подозревался в совершении кражи из частного дома. За эти деньги лейтенант милиции обещал направить дело в суд по другой статье, предусматривающей уменьшение уголовной ответственности", - сообщили в СБУ, отметив, что данные действия милиционера были квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки, соединенное с вымогательством".

"Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы", - сообщили в УСБУ в Запорожской области.