Ющенко поручил внутренним войскам охранять ГПУ и КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил внутренним войскам охранять общественный порядок вокруг важных государственных объектов.

Соответствующее распоряжение Президента Украины за № 113/2007-рп от 25 мая 2007 г. размещено на официальном сайте Главы государства.

Как отмечается в документе “Вопрос обеспечения государственной охраны”, во исполнение части второй статьи 102, пунктов 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, норм Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», Закона Украины «О принципах национальной безопасности Украины» и Закона Украины «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины», учитывая попытки захвата зданий, в которых работают государственные органы, что создает угрозу конституционному строю, и в связи с обращением Управления государственной охраны Украины Президент постановляет:

Командующему внутренними войсками А.КИХТЕНКО обеспечивать:

осуществление внутренними войсками охраны общественного порядка вокруг важных государственных объектов, в частности Генеральной прокуратуры Украины, Конституционного Суда Украины, а также прилегающих к ним территорий;

участие по обращению Управления государственной охраны Украины внутренних войск в осуществлении государственной охраны государственных органов и должностных лиц;

дополнительное привлечение сил и средств военно-оперативных резервов внутренних войск для обеспечения общественного порядка в столице, гарантирования безопасности ее жителей.