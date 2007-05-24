Верховная Рада собирается, чтобы утвердить Пискуна генпрокурором

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины 5-го созыва созывается только для того, чтобы утвердить Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель аналитического управления „Нашей Украины” Анатолий ЛУЦЕНКО

По его словам, это является грубым нарушением как действующего законодательства, так и Конституции Украины, поскольку, согласно указу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО парламент является распущенным.

А.ЛУЦЕНКО отметил, что с юридической точки зрения депутаты 5-го созыва не могут принимать решения как относительно назначения, так и относительно увольнения каких-либо должностных лиц государства, в том числе и генерального прокурора.

„Это является очередным свидетельством правового нигилизма в методах, которые использует коалиция, как и факт найма бойцов “Титану” для охраны уволенного прокурора”, - отметил он.