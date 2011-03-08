На самом большом стенде в Берлине написано "Включи Украину"

На Международной туристической бирже в Берлине будут представлены Киев, Харьков, Львов и Донецк, принимающие Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, Международная туристическая биржа будет проходить с 9 по 13 марта.

Украина будет иметь самый большой стенд (почти 400 кв. м) с лозунгом «Switch on Ukraine» (Включи Украину!).

Активную поддержку украинским участникам в организации стенда предоставляет Немецкое общество международного сотрудничества в рамках украинско-немецкого сотрудничества по поручению Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Путешествие по Украине на стенде выставочного центра начнется с представления Львова. Под лозунгом «Львов открыт миру» будет представлена миниатюрная шоколадная мастерская. Запланирован «Вечер возрождения Галицкой кухни», на котором львовяне будут угощать гостей галицкими блюдами.

С 7 по 9 марта Львов будет принимать участие в Инвестиционном форуме гостиничной отрасли, который также состоится в Берлине.