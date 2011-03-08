Ивано-Франковск и Арлингтон подписали соглашение

В Арлингтоне (США) подписано соглашение о побратимстве с Ивано-Франковском.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

От Ивано-Франковска соглашение подписали городской председатель Виктор АНУШКЕВИЧУС и член правления Ассоциации городов побратимов Виктор ВИНТОНЯК, от Арлингтона - Председатель совета директоров города Кристофер ЦИММЕРМАН и президент Ассоциации городов побратимов Карл Ван НЕВКИРК.

Сотрудничество Ивано-Франковска с Арлингтоном началось еще в 2008-ом году с помощью местного благотворительного культурологического фонда "Цинамоновый хрущ".

Сейчас в Арлингтона пять городов-побратимов: Аахен (Германия) - бывшая мистическая столица Европы, Реймс (Франция) - город самого величественного готического Реймского Собора и Жанны д`Арк, Сан-мигель (Сальвадор) и Теотиукан (предместье Мехико), в котором размещены знаменитые древнеиндейские ступенчатые пирамиды Солнца и Луны.

Делегация от Arlington Sister City Association будет находиться в Ивано-Франковске в мае во время празднования Дня города, а в июне-июле в Ивано-Франковск прибудет группа студентов с Арлингтона. А уже на осень планируется к поездка в город-побратим группы учеников и студентов с Ивано-Франковска, которые смогут пожить в американских семьях и усовершенствовать свои знания в английском языке.