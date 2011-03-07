Кабина лифта падала 14 этажей с пассажиром

В Киеве в одной из шестнадцятиэтажек Харьковского района по адресу Харьковское шоссе, 61 упала кабина лифта.

Как передает «Украина Коммунальная», по сообщению одного из жителей дома, 6 марта, во второй половине дня с 14-го этажа упала кабина лифта. В ней на момент трагедии находился мужчина среднего возраста, которому удалось выбраться из кабины лифта, но сегодня утром он скончался.

По словам жителей, в последнее время в этом доме были проблемы с лифтом.

«Около месяца назад работники ЖЭКа ходили по квартирам и носили Акт выполненных работ по ремонту лифта. Они предлагали его подписать, однако большинство жителей документ не подписали. После этого оба лифта были отключены вроде бы из-за того, что сгорел мотор. Потом лифты удивительным образом опять заработали. И вчера такая трагедия...», - сообщил житель злосчастного дома.