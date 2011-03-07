Украина на шестом месте в списке стран, которым грозит дефолт

Украина попала в список 18 стран, которым угрожает дефолт. Соответствующий перечень стран-неудачников составило американское издание Business Insider, сообщает сайт Tochka.net.

В своих оценках эксперты выходили из размера внешнего долга, а также финансовой и политической стабильности в стране.

Рейтинг возглавляет Венесуэла, где сократилась добыча нефти, по причине которой возвращение правительством долгов теперь находится под вопросом.

На втором месте - Греция, где не прекращаются беспорядки населения в ответ на мероприятия правительства по регуляции экономики, на третьем - Аргентина, где наблюдается высокая инфляция.

На четвертом месте - Ирландия, где ощущаются последствия банковского кризиса, на пятом - Португалия. Она обязана погасить долги на 20 миллиардов евро уже в 2011 году.

Украина занимает 6 место. Причины - большой размер внешнего долга и замедленнный рост экономики. Напомним, что эксперты Всеминого банка оценили внешний долг Украины в 82% ВВП.

В рейтинг стран-неудачников вошли как мятежные Ливия, Египет, Бахрейн, так и благополучные на первый взгляд Испания, Болгария, Хорватия, Румыния, Литва и Венгрия.

У всех этих стран есть проблемы с банковским сектором, инфляцией, а также политической стабильностью.

В своих оценках эксперты спирались на данные Bloomberg и CMA Datavision.