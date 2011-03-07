Неизвестный “заминировал” наркологический диспансер
14:43, 07 марта 2011Общество
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Сообщение из Славянска
В Славянске Донецкой области вчера в милицию по спецлинии “102” позвонил аноним и сообщил, что в помещении наркологического диспансера заложена взрывчатка.
Установлено, что это безосновательное сообщение, из хулиганских побуждений, осуществил житель города Красный Лиман, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
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