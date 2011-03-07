Министерство объяснило, куда потратит 600 млн.

В 2011 году Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует направить на решение экологических проблем 627 млн. 400 тыс. грн.

Об этом в частности идет речь в статье «В Минэкологии спланировались», опубликованной в газете «Зеркало недели. Украина».

По данным издания, из общей суммы в 627 млн. 400 тыс. грн., 159 млн., Минэкологии ожидает получить от Еврокомиссии. «Соглашение о частичном финансировании Евросоюзом наших экологических программ было достигнуто в конце прошлого года. Всего на природоохранные цели в течение трех лет ЕС выделит 35 млн. евро (371 млн. грн.)», - уточняется в статье.

Деньги Еврокомиссии планируется направить в том числе и на сближение экологического законодательства Украины с нормами законодательства ЕС.

Кроме того, будут финансироваться проекты в таких подсекторах, как охрана атмосферы и воды, переработка отходов и восстановление природного биоразнообразия (имеются в виду заповедники). Планируется провести обозначение территории заповедников на местности, так как их границы часто существуют только на бумаге, что открывает возможности для нецелевого использования этих территорий.

Часть средств Минэкологии предлагает направить теплоэнергетикам на программы достройки электрофильтров и установки систем очистки газов на теплоэлектростанциях. Предполагается провести конкурсный отбор не менее пяти инвестиционных проектов для предприятий теплоэнергетики (каждый мощностью не менее 500 МВт), направленных на уменьшение загрязнения атмосферного воздуха. На эти цели будет, в частности, ориентироваться система льготного кредитования и удешевления коммерческих кредитов.

Благодаря этим мероприятиям планируется до 2015 года снизить суммарные выбросы двуокиси углерода теплоэнергетикой в окружающую среду на 10%.

В 2011 году году пройдут не менее пяти конкурсов среди водоканалов небольших городов с населением до 250 тыс. человек с целью реализации инвестпроектов. Победителям конкурса будет предоставлено льготное кредитование для закупки установок химического удаления соединений азота и фосфора из сточных вод и обезвоживания и утилизации активного ила. До 2015 года предполагается обеспечить захоронение не менее 70% бытовых отходов городов с населением свыше 250 тыс. человек в специализированных и экологически безопасных полигонах.

По данным министра экологии Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, до конца 2012 года планируется закончить работу по утилизации просроченных ядохимикатов и пестицидов. Минэкологии так же планирует в ближайшее время начать строительство завода по утилизации автомобильных шин и строительство специальных печей для уничтожения медицинских отходов.