Вчера сожгли самое большое чучело в Украине

На Харьковщине в поселке Карповые Хутора Масленицу отметили сжиганием самого большого в Украине 18-метрового чучела.

Как передает корреспондент УНИАН, каждый район области презентовал на главной сцене фестиваля свои чучела Зимы, а также блюдо на конкурс народных деликатесов “Ярило”.

Также в программе праздника были выступления коллективов на двух сценах фестиваля, в частности, казацкое родео, конкурс молотобойцев, а также состязание лучших мастеров народного рукоделия.

На главной сцене участников и гостей фестиваля поздравили заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Евгений САВИН, народный депутат Украины Дмитрий ШЕНЦЕВ, депутат облсовета Елена ОЛЕШКО. Почетные гости заверили, что Масленицу будут отмечать на Карповых Хуторах ежегодно.

На праздновании состоялся благотворительный аукцион в поддержку Национального природного парка “Гомильшанские леса”. Ности фестиваля могли приобрести свинью, гуся и других домашних животных.

Главной забавой праздника стал народный конкурс “Достань индюка”, во время которого все желающие могли взобраться на 12-метровый столб и получить заслуженные подарки.