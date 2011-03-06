Градоначальник Севастополя попросил у жителей прощения

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ попросил у горожан прощения за то, что не может решить все проблемы города сразу.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на открытии проходящего на Приморском бульваре городского праздника по случаю проводов Масленицы, губернатор подчеркнул, что знает все проблемы города.

“Немножко надо времени. Время будет, все мы порешаем в городе Севастополе», - пообещал В.САРАТОВ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какое он придает значение тому, что в оргкомитете и среди участников городского праздника также представители флотов Украины и России, В.САРАТОВ отметил: «Сегодня наша гражданская власть может только мечтать о тех отношениях, которые сложились между моряками украинских ВМС и Черноморского флота России. Самые тесные, дружеские отношения, которые позволяют им решать свои задачи, а мы вместе с ними-свои».

Поэтому, как как считает руководитель города, “если будет такая атмосфера в Севастополе, мы все проблемы режим”.

На открытии праздника также выступил благочинный Севастопольского округа отец СЕРГИЙ: «В Прощеное воскресение прошу у севастопольцев в вашем лице прощения, и говорю, что Бог простит всех вас», - сказал благочинный.