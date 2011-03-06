В Прилуках милиция накрыла нарколбораторию

В Прилуках милиция задержала преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах как на территории города, так и на территории других районов Черниговской области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей Управления Министерства внутренних дел в области.

Установлено, что в состав преступной группы входили семь жителей г. Прилуки и Прилуцкого района, в том числе одна женщина. Все они не работали и все, кроме одного участника, уже были ранее судимы за аналогичные преступления. Преступная группа действовала в течение 2010 – начала 2011 годов. Участников группы задержали сотрудники областного и Прилуцкого городского подразделений борьбы с незаконным оборотом наркотиков при поддержке бойцов роты милиции особого назначения "Беркут".

Во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных лиц, а также в местах вероятного хранения наркотических средств и вещей, полученных преступным путем, было изъято значительное количество наркотических средств, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности, в том числе более 5 килограммов маковой соломки, марихуаны, сильнодействующее лекарственное средство димедрол и др.

Также было изъято огнестрельное оружие – пистолет иностранного производства и гладкоствольное охотничье ружье, дымовая шашка, две единицы холодного оружия.

В отношении всех участников преступной группы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями: ст.309 "незаконное производство, изготовление приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", ст.307 "…сбыт наркотических средств…", ст.317 "организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины. В соответствии с этими статьями задержанные могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Сейчас лидер преступной группы и его пять подельников находятся в следственном изоляторе.