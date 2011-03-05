Воры сдали на металлолом ворота православного храма

В Сумской области в Краснопольский районный отдел милиции обратился настоятель Свято-Успенской церкви, который сообщил, что воры обокрали храм – вынесли 80-килограммовые металлические створки церковных ворот и металлическую калитку.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Марина КЛЕВА, найти и задержать злоумышленников оказалось не сложно. Ими оказались местные жители - 40-летний и 38-летний мужчины. Они рассказали сотрудникам милиции, что им были необходимы деньги на водку. Таким образом, им и «приглянулись» металлические изделия на территории церкви. Сняв ворота, мужчины оттащили их в ближайший пункт приема металлолома, работники которого, собственно, и сообщили правоохранителям приметы воров.

Сегодня против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.