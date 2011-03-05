Милиция отобрала у подростка 40 минометных мин

В Роменском районе Сумской области сотрудники транспортной милиции изъяли у подростка около 40 минометных мин времен Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы управления МВД Украины на Южной железной дороге, ее сотрудники получили информацию о том, что мальчик в возрасте около 14 лет ищет возможность продать минометные мины времен ВОВ.

При проверке милиция получила подтверждение этой информации. По месту проживания подростка было обнаружено около 40 боеприпасов. По словам мальчика, мины он нашел на огороде своей соседки, когда копал землю в поисках металлолома, чтобы заработать денег, и спрятал их у себя дома.

Найденные боеприпасы пролежали в его доме полтора-два года. Сначала родители не знали о боеприпасах, затем их обнаружил отец мальчика. Он не нашел ничего лучшего, чем сказать, что их нужно отнести к болоту и выбросить. Однако мальчик этого не сделал. Его мать видела, что собирает сын, но не придала этому значения.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место события, установили, что найденные боеприпасы являются минометными минами калибра 50 миллиметров. Пиротехники их обезвредили. Радиус разлета осколков при срабатывании этих мин на поверхности земли составляет около 400 метров.