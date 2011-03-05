СБУ задержала одесского банкира

Сотрудниками Управления СБУ в области задержан руководитель одесского филиала коммерческого банка, незаконно овладевший более чем 1 млн. грн. вкладчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, документально установлено, что «подозреваемое должностное лицо в течение 2008-2011 годов присваивало средства вкладчиков финучреждения путем перевода через транзитные банковские счета безналичных средств на личный карточный счет».

Злоумышленник, имя которого в интересах следствия не разглашается, воспользовался ради незаконного обогащения служебным положением, в частности, овладел секретными паролями и ключами для получения через кассу банка заранее переведенных на свой счет денежных средств.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, согласно признакам ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.