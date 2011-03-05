Бензин растекся по днепровскому льду огромными пятнами

В проливе Днепра под Херсоном обнаружен разлив нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, 4 марта в центральную диспетчерскую службу управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Херсона поступила информация о том, что в проливе Прищепа в районе озера Погорелого наблюдается разлив нефтепродуктов по льду.

На место события выехали оперативные группы городского и областного управлений по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также представители Государственной экологической инспекции в Херсонской области.

Установлено, что в результате несанкционированной врезки в продуктопровод ООО «Укрспецтранс» произошел пролив нефтепродуктов (бензин АИ-95), который распространился по льду отдельными пятнами между берегами на участке общей площадью 150-200 кв. м.

С целью ликвидации чрезвычайной ситуации и недопущения экологической катастрофы силами ООО «Укрспецтранс» и фирмы «Эпос» проводятся работы по сбору нефтепродуктов в отдельную емкость с последующей обработкой подтаявших мест сорбентом, сообщили в пресс-службе горсоветы Херсона.