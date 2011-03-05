Выстрелом в спину тяжело ранен майор милиции

В Харькове выстрелом в спину тяжело ранен 39-летний майор милиции, работник ГАИ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связи Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, это произошло поздним вечером 3 марта, когда офицер после работы был в гражданской одежде и не имел табельного огнестрельного оружия.

Согласно предварительным данным, а работника правоохранительных органов стрелял неизвестный мужчина около 20.30 возле киоска по улице Плиточной в Орджоникидзевском районе Харькова. Он получил сквозное огнестрельное ранение спины в области грудной клетки, на месте происшествия найдены вещественные доказательства. В 21.10 майор был доставлен в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, потерпевший был прооперирован, состояние его здоровья стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Милиция выясняет обстоятельства происшествия и осуществляет розыск лица, совершившего тяжкое преступление, отметила она.