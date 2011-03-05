На месте Монастырищенского боя поставят памятник Богуну

Макет памятника Ивану Богуну, который установят в городе Монастырище Черкасской области, презентовали для обсуждения и общей оценки членам коллегии отдела культуры и туризма Монастырищенской райгосадминистрации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, копия памятника создана членом Союза художников Украины Валерием ДЬЯКОНОВЫМ при содействии главного технолога физико-технологического института металлосплавов Национальной академии наук Украины Владимира МЕЛЬНИКА.

С именем И.Богуна город Монастырище связал бой казацкого и польского войска в марте 1653 года. 15-тысячное войско гетмана С.Чернецкого захватило и разрушило Немиров, Погребище, Кальник, приближалось в Умани, где находился Иван Богун, который решил дать бой именно в Монастырище, поскольку валы, рвы, двухметровый частокол не позволяли врагу взять крепость. Обороняла ее сотня казаков во главе с сотником Дрозденко. И.Богун появился с тыла, с казаками, которые были переодеты под татар. Поляки отступали. Тогда на помощь И.Богуну выступил Б.Хмельницкий, однако опоздал. Узнав о блестящей победе казаков, гетман был очень доволен.