На украинском флоте состоялись первые сборы старшин

Первые сборы старшинского состава ВМС Вооруженных сил Украины состоялись в Севастополе в штабе командования флота.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Юрий ИЛЬИН, обращаясь к присутствующим с приветственным словом, отметил, что текущий год в Вооруженных силах Украины объявлен годом подготовки профессионального сержантского (старшинского) состава. «И потому, - сказал он, - системная работа по утверждению авторитета и весомости этой категории военнослужащих начата на всех уровнях военного управления».

Начальник управления личного состава - заместитель начальника штаба Командования ВМС ВС Украины контр-адмирал Игорь ТЫМЧУК в своем выступлении отметил, что руководство украинского флота возлагает на жизненный и служебный опыт сержантов и старшин особые надежды. «Матрос контрактной службы и старшина рассматривается нами, как лидер, способный профессионально выполнять приказы, и обеспечить их выполнение подчиненными. Именно от вас, младших командиров, зависит уровень подготовленности матросов, их дисциплинированность, знание личного оружия и вверенной техники, атмосфера общества и поддержки», - отметил контр-адмирал.

На флотских сборах 15 старшин и сержантов были награждены введенными в Вооруженных силах отличиями «Главный сержант» и «Главный старшина». Еще 89 младших командиров поощрены почетными нагрудными знаками министра обороны Украины и начальника Генерального штаба — Главнокомандующего ВС Украины, отличиями командующего ВМС ВС Украины, грамотами, благодарностями и ценными подарками.

По информации пресс-центра Командования ВМС ВС Украины, по случаю Дня профессионального сержанта, который в Украинской армии отмечался 4 марта, на флоте проведены вечера чествования старшинского и сержантского состава с приглашением членов их семей. Кроме того, в клубах и светлицах подразделений оформлены “Доски почета”, на которых размещены фотографии и материалы о лучших старшинах и сержантах. По местам дислокации соединений и воинских частей состоялись встречи старшин и сержантов с ученической молодежью и студентами учебных заведений.

На сегодняшний день в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины проходят службу около 2400 мичманов, прапорщиков, сержантов и старшин.