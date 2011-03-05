Спасатели вытащили коня из колодца

В селе Ковали Чернухинского района Полтавской области спасатели вытащили коня, провалившегося в колодец.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Полтавской области, конь провалился в колодец из бетонных колец глубиной 4 метра и диаметром 1 метр. Хозяева не пользовались колодцем несколько лет, он не был прикрыт, а верхнее кольцо находилось на уровне поверхности земли. До прибытия МЧС хозяева самостоятельно пытались вытащить коня с помощью веревки, но попытки оказались тщетными, и они позвонили по номеру «101».

Спасатели приняли решение поднять коня с помощью пожарного рукава, спасательной веревки и ручной лебедки. Лебедку закрепили на подъемном механизме трактора местного жителя. Для того, чтобы освободить коня, пришлось демонтировать и верхнее бетонное кольцо колодца. Вскоре животное вытащили на поверхность живым и невредимым.