Две таможни согласовали планы на год

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК и председатель таможенного комитета Беларуси Александр ШПИЛЕВСКИЙ согласовали мероприятия ведомств в правоохранительном направлении на 2011 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, соответствующий План практических мероприятий И.КАЛЕТНИК и А.ШПИЛЕВСКИЙ подписали на встрече в пункте пропуска «Новая Рудня – Выступовичи» (Беларусь).

Планом предусмотрено проведение рабочих встреч с целью оценки взаимодействия государств в борьбе с нарушением таможенных правил и контрабандой, разработка и проведение совместных мер, направленных на обеспечение соблюдения таможенного законодательства Украины и Беларуси, борьбу с незаконным перемещением товаров через украинско-белорусскую границу.

Кроме того, по результатам встречи украинские и белорусские таможенники договорились об углублении сотрудничества в вопросе обмена информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются через украинско-белорусскую границу, а именно в части продолжения работы по созданию и введению в таможенных органах Украины и Беларуси электронной системы предварительного информирования.

Также были достигнуты договоренности о функционировании пунктов пропуска на украинско-белорусской границе.

Руководители таможенных органов подписали Протокол о намерениях между двумя странами об использовании системы раннего предупреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-белорусской границе. Кроме того, И.КАЛЕТНИК и А.ШПИЛЕВСКИЙ договорились доработать проект договора об информационном обмене между таможенными органами двух государств в рамках системы управление рисками.

Они также обсудили вопросы обмена данными таможенной статистики взаимной торговли; сотрудничество в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров, в частности обмен учебными материалами и публикациями по вопросам таможенного дела, возможность проведения совместных научных исследований, семинаров, тренингов и тому подобное.