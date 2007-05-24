Уволенный Пискун полон решимости... обеспечить работу Генпрокуратуры

Святослав ПИСКУН, которого Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил сегодня от должности генерального прокурора, заявляет, что обеспечит нормальную работу Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ПИСКУН заявил сегодня по завершении коллегии Генеральной прокуратуры.

«Я выполню, чтобы ГПУ работала в режиме (обычном – УНИАН)», - сказал, в частности, С.ПИСКУН.

При этом он еще раз отметил, что будет считать себя освобожденным от должности генпрокурора лишь в том случае, когда Верховная Рада даст на это согласие, а указ Президента о его увольнении будет обнародован в официальном государственном издании.

«Как я могу выполнять незаконные вещи», - задал риторический вопрос С.ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, сегодня на официальном сайте Президента размещен Указ главы государства № 469/2007 о признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года о восстановлении С.ПИСКУНА в должности генпрокурора.

Другим указом В.ЮЩЕНКО возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генерального прокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

С.ПИСКУН заявил в интервью журналистам, что считает незаконным свое освобождение от должности генерального прокурора Украины и намерен обжаловать это решение главы государства в суде.