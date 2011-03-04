"АэроСвит" потребует компенсации убытков

Авиакомпания «АэроСвит», в случае приостановки аэронавигационного обслуживания рейсов компании, будет требовать от «Украэроруха» компенсации убытков.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании, переданном агентству УНИАН.

«Конфликт, возникший между Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) и авиакомпанией «АэроСвит», является чисто хозяйственным спором и, как и положено таким спорам, решается в судебном порядке, - отмечается в заявлении компании. - В этой связи вызывают удивление попытки представителей «Украэроруха» политизировать свои хозяйственные отношения с «АэроСвитом»».

По информации компании, на сегодня согласно определениям судов разных инстанций «АэроСвит» не имеет перед «Украэрорухом» накопленных долгов. В то же время, как отмечает компания, «Украэрорух», согласно решениям суда, должен «АэроСвиту» около 20 млн. грн.

В «АэроСвит» называют циничными «попытки шантажировать авиакомпанию прекращением аэронавигационного обслуживания ее рейсов с учетом того, что именно «Украэрорух» является монополистом на отечественном рынке указанных услуг».

В компании считают, что в результате таких действий «Украэроруха» пострадают тысячи пассажиров, репутация национальной авиационной отрасли, экономика авиакомпании и ее базовый аэропорт.

«Должны предупредить, что в случае приостановки обслуживания наших авиарейсов, работники «АэроСвита» будут требовать от администрации авиакомпании выставить «Украэроруху» счета на погашение всех убытков, вызванных этим противозаконным шагом. Мы также будем призывать наших пассажиров прибегнуть к подобному механизму компенсации нанесенного им ущерба в результате приостановки операционной деятельности авиакомпании» - говорится в заявлении «АэроСвита».

Как сообщал УНИАН, согласно решению, принятому на внеочередном заседании Совета Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), 15 марта 2011 года ГП приостановит на одни сутки аэронавигационное обслуживание рейсов авиакомпании «АэроСвит», запланированных к вылету из всех аэропортов Украины.