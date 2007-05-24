Гелетея вытолкали за дверь, Цушко видит государственный переворот
Пискун указа не видел
Святослав ПИСКУН, освобожденный сегодня Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО от должности генерального прокурора, готов выполнить указ Президента, но обжалует его.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в своем кабинете, двери в который были сломаны.
«Я вам говорю откровенно, мне указ никто не показывал… Что меня удивило - указ Президента должен быть обнародован официально», - сказал ПИСКУН, отметив при этом, что «я его буду выполнять, но обжалую в суде». «Пусть Президент подаст в Верховную Раду - уволить меня», - сказал он.
Кроме того, С.ПИСКУН отметил, что основанием для его освобождения должно быть согласие ВР.
В свою очередь министр внутренних дел Василий ЦУШКО, отвечая на вопросы, которые касались событий в Генпрокуратуре, заявил: «Вы что, не видите - государственный переворот».
В то же время он отметил, что милиция обеспечит все необходимое для обеспечения нормальной работы ГПУ и генпрокурора.
Новоназначенный начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ, который также пришел в Генпрокуратуру, в частности и в кабинет генпрокурора, был вытолкан за двери народными депутатами от коалиции.