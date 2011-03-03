На чернобыльскую стройпрограмму выделено средств в 100 раз меньше

За последние 6 лет Житомирская область получила из госбюджета в 100 раз меньше средств на чернобыльскую строительную программу, чем выделялось после аварии.

Об этом сегодня на совещании по вопросам состояния социального, медицинской и противорадиационной защиты населения области в связи с Чернобыльской катастрофой сообщил в Коростене председатель Житомирского областного совета Иосиф ЗАПАЛОВСКИЙ.

«С 2004 по 2010 годы область получила 8,6 млн. грн. по бюджетной программе «Государственные капитальные вложение на реализацию Чернобыльской строительной программы», тогда как за предыдущий период, который прошел после аварии на ЧАЭС, то есть до 2004 года, было направлено 800 млн. грн.», - сказал он.

По словам председателя облсовета, для Житомирской обл. в 2009-2010 годы средства госбюджета на выполнение контрмероприятий по минимизации последствий аварии на ЧАЭС не выделялись. Он убежден, что основной причиной возникновения комплекса связанных с чернобыльскими вопросами проблем является стабильное недофинансирование отрасли.

При этом И.ЗАПАЛОВСКИЙ уточнил, что при минимальной потребности в 8-9 млн. грн. в 2008 году потребности региона профинансировали на 90%.

Он также рассказал и о других проблемах пострадавший районов Житомирской области - обеспечение населения качественной питьевой водой, поскольку в подземных водах наблюдается значительное содержание железа, радона и марганца.