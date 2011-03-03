В Евпатории убили милиционера

Житель Евпатории, работавший в органах внутренних дел, найден убитым на улице курортного города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, информация об обнаружении неустановленного молодого человека с признаками насильственной смерти поступила в евпаторийскую милицию рано утром 2 марта.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство крымской милиции.

«В ходе проверки установлена личность погибшего - им оказался 23-летний евпаториец, сотрудник милиции. Милиционер находился не при исполнении служебных обязанностей, был одет в гражданскую одежду», - говорится в пресс-релизе.

Cотрудники милиции проводят мероприятия, направленные на установление совершивших преступление лиц, а также возможных свидетелей.