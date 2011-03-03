Фальшивомонетчики использовали в «бизнесе» детей-инвалидов

В Запорожье преступная группа фальшивомонетчиков использовала для сбыта поддельных банкнот детей-инвалидов.

Об этом сообщили УНИАН в центре общественных связей Запорожского главка милиции.

В милиции отметили, что факт изготовления и сбыта фальшивых дензнаков был выявлен сотрудниками службы по борьбе с экономической преступностью Хортицкого района Запорожья.

Получив оперативную информацию о том, что на территории района появились фальшивые банкноты, сотрудники БЭП провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых было установлено место изготовления поддельных дензнаков и их распространители, которыми оказались дети-инвалиды.

"Подделки сбывали подростки - инвалиды, имевшие со сделки свой процент. Тонкий расчет на психологию работал безотказно: даже в случае, когда высвечивалась подлинная суть "окрашенной бумажки", у обманутых людей просто не поднималась рука на физически неполноценного подростка, чем и объяснялось отсутствие заявлений в милиции", - сообщили в ЦОС.

Тем не менее, на сегодняшний день все злоумышленники, у которых только в ходе обыска изъяли готовые фальшивки и распечатанные заготовки купюр номиналом от 50 до 500 грн. на сумму свыше 50 тыс. грн. и несколько заготовок 50-долларовых банкнот, задержаны.

В отношении фальшивомонетчиков возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 Уголовного Кодекса Украины - "Изготовление или сбыт поддельных денег", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ведется следствие.