8 марта на Крещатике будет женский заезд

В Киеве 8 марта пройдет ХІІ «Большое женское ралли».

Организует это соревнование Киевский городской автомотоклуб (КГАМК) при поддержке Киевской городской государственной администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Трасса соревнований проложена по улицам Киева. «Большое женское ралли» состоится с 11.00 до 21.00.

Организаторы отмечают, что движение участниц соревнований по маршруту только в рамках Правил дорожного движения Украины. К участию в ралли допускаются исключительно серийные легковые автомобили, зарегистрированные в Государственной автомобильной инспекции, и которые отвечают требованиям Правил дорожного движения Украины.

Экипажи, которые займут первые три места, будут награждены подарками, почетными грамотами и кубками.

На сегодняшний день на участие в ралли подали заявки около 30 женских экипажей.

В связи с проведением соревнований, будет перекрыто движение транспорта по ул. Крещатик от перекрестка с ул. Институтской до перекрестка с ул. Прорезной с 11.00 до 21.00 8 марта.

Во время ралли на Майдане Незалежности будут дежурить 2 кареты скорой медицинской помощи, а общественный порядок будут охранять работники Главного управления МВД Украины в г. Киеве, информировали в КГГА.