На Волыни школьник устроил стрельбу в лицее: шестеро раненых

В городе Любомль, что на Волыни, старшеклассник устроил стрельбу из пневматического пистолета в одном из профессиональных лицеев города. Шестеро мальчиков ранены.

Как рассказывает еженедельник «Вестник», школьнику очень не понравились слова, сказанные в его адрес, и прихватив пистолет, он решил навести “порядок”. Пневматический пистолет не принадлежит к огнестрельному оружию, но с близкого расстояния его заряды тоже могут причинить серьезный вред здоровью. "Обидчики" получили ранения – кто в затылок, кто в ногу, лицо.

Школьник давно находится на учете в милиции как склонный к правонарушениям. Был причастен к нескольким кражам. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.