Мэр Новогродовки аналогии с Алчевском не видит

Мэр города Новогродовка в Донецкой области Александр АНТОНЕНКО обвиняет журналистов в «раздувании» проблем тепло- и энергоснабжения, существующих сегодня в этом шахтерском городе.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН вечером 2 марта при общении в телефонном режиме.

«На сегодняшний момент могу сказать только одно – ту шумиху, которая была раздута в СМИ, о том, что город Новогродовка – это второй Алчевск и так далее, это даже не на 100%, а на 150% не соответствует действительности», - сказал А.АНТОНЕНКО. При этом он добавил: «Да, у нас есть проблемы в коммунальном хозяйстве, есть упущение работников коммунального хозяйства, но той страшной ситуации, которую описывают СМИ о том, что город умер, что город загибается, что люди жгут костры, этого нет».

Мэр рассказал о том, что в минувшую субботу, 26 февраля, случилась авария, и ряд домов остались без электроснабжения, но так как Новогродовка не газифицирована, это усложнило бытовую ситуацию для жителей города.

«Да, город не газифицирован, и это наша большая проблема, и нам это ставят в упрек. Город пытается решить эту проблему, но если, простите, первый проект газификации города разрабатывался еще при советской власти, второй разрабатывался моими предшественниками и благополучно убран в архив… На сегодняшний день этот проект в работе и мы пытаемся его реанимировать и тщательно готовим средства, чтобы начать весь процесс. Это первый вопрос», - объяснил А.АНТОНЕНКО.

Говоря о самой произошедшей аварии, он отметил: «Второй вопрос – об отсутствии электроснабжения. Во-первых, у нас ни один дом дольше четырех часов без электричества не находился. Случилось авария в субботу, в ночь на воскресенье, в 01.55 отключился электрический подвод. До 05.30 порядка 11 домов находились без электроснабжения, но в 08.30, через три часа после возобновления электроснабжения, начались работы по восстановлению».

По словам мэра, в период аварийного отключения все дома «были перераспределены между тремя вводами электричества, а всего четыре ввода на город», но, «чтобы не увеличивать нагрузку, пришлось где-то сокращать подачу электроэнергии, то есть, поочередно отключать кварталы». «Тогда, в первую очередь, конечно, пришлось отключить те кварталы, которые имеют печные очаги. Кварталы, которые не имеют печных очагов, старались их держать до последнего момента подключенными», - заверил А.АНТОНЕНКО.

Он сообщил, что причиной аварии стал «просто перегруз электрических сетей, которые, к сожалению, еще недостаточно заменены, хотя работы по городу ведутся».

«Частные секторы у нас, два района практически полностью перешли на новые сети, что позволило повысить качество подачи электроэнергии. В жилых домах тоже, к сожалению, не во всех, но усилена электропроводка. Сейчас мы ведем работы по замене электротрансформаторов на подстанциях», - добавил мэр.

Кроме того, он подчеркнул, что «за этот период у нас ни один дом, который был под теплоснабжением, не разморожен», и «ситуация в городе стабилизирована еще во вторник (1 марта)».

На вопрос: «Как тогда объяснить, что температура в квартирах жителей сейчас не поднимается выше 6-10 градусов?», А.АНТОНЕНКО ответил, что «у нас из 30 домов, которые были подключены к котельной, 18 домов отказались от отопления, жители которых написали соответствующие заявления».

Мэр объяснил, что ситуация с плохим теплоснабжением Новогродовки «складывалась на протяжении последних 15-20 лет», потому что котельные в городе принадлежали предприятиям Министерства угольной промышленности Украины, а угольная отрасль сама была и остается в тяжелой экономической ситуации.

«В 2002 году в городе было три котельные, две из-за банкротства предприятий, которые владели этими котельными, закрылись. Жители, чьи дома отапливали эти котельные, перешли на индивидуальное угольное отопление. Осталась одна котельная в городе - КВТС-20 (производственное управление теплофикации ГП «Селидовуголь»), капитальный ремонт ее был начат только в 2000-е годы…», - рассказал А.АНТОНЕНКО.

Он сообщил, что сегодня в городе отрабатывается новый проект – «перевод жилых домов на электроотопление – это усиление трансформаторных подстанций, замена внутридомовой разводки, установка счетчиков и внутриквартальная разводка», и «проект есть, он запущен».

Мэр также отвел упреки в свой адрес по ненадлежащему отоплению двух школ и больниц города. «Четыре раза была санстанция, проверяющая школу (в нынешний осенне-зимний период), она не предъявила претензий по отоплению для введения особого режима», - сказал А.АНТОНЕНКО. И по поводу отопления больницы заверил: «Больница никогда не была отключена от отопления. Может быть, были моменты неподачи теплоносителей из-за остановки котельной, может быть, не буду отрицать. Но на сегодняшний день теплоноситель подается».

Упущение в своей работе мэр признал по одному лишь неотапливаемому дому №24 по ул. Мичурина, связав это со своей недостаточной жесткостью в решении конкретной проблемы.

Так, из-за порыва на внутриквартальной теплотрассе, проходящей под самовольно построенными гаражами, с 10 февраля текущего года теплоподача носителя была приостановлена жителям этого дома.

«Я полностью признаю свое упущение по одному дому, где мы долго не могли принять силовое решение по сносу самовольно построенных гаражей… Из-за одного человека страдали жители целого дома», - сказал А.АНТОНЕНКО.

28 февраля городскими властями было принято решение о силовом сносе гаражей и 1 марта снос гаражей был произведен. 2 марта было проведено вскрытие теплотрассы и проводятся ремонтные работы. Здесь подачу тепла планируется возобновить уже 4 марта, заключил мэр.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, в городе Новогродовка Донецкой области массово митинговали жители, чьи дома пятый день остаются без энергоснабжения и без отопления.

Более 200 жителей, возмущенных тем, что для того, чтобы погреться или вскипятить чайник, им приходится выходить на улицу и жечь костры, пришли к зданию мэрии и потребовали обратить внимание городских властей на коммунальные проблемы, и разрешить, наконец, проблему с отоплением и энергоснабжением населения.

Как заявили участники акции, в Новогродовке, где проживают до 17 тыс. жителей, около 50 жилых 2х-5-ти этажных домов, детский садик, две школы и стационарное отделение городской больницы остались без отопления и света.