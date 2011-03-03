В Киеве горит здание СБУ
08:57, 03 марта 2011Общество
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Работают пять пожарных машин
В Киеве горит помещение Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ТСН. По предварительным данным, загорание произошло в части здания, которое выходит на улицу Паторжинского.
На месте инцидента работают по меньшей мере пять пожарных машин. По данным спикера Главного управления МВД в Киеве Владимира Полищука, загорание является незначительным, в здании зафиксировано задымление.
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