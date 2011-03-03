В Киеве горит здание СБУ

В Киеве горит помещение Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ТСН. По предварительным данным, загорание произошло в части здания, которое выходит на улицу Паторжинского.

На месте инцидента работают по меньшей мере пять пожарных машин. По данным спикера Главного управления МВД в Киеве Владимира Полищука, загорание является незначительным, в здании зафиксировано задымление.