"Антонов" отложил поставки Ан-70 на 2013 год

Украинский авиационный научно-технический комплекс имени Антонова не сможет начать поставки военно-транспортных самолетов Ан-70 заказчикам в 2012 году. Об этом, как сообщает Лента.ру со ссылкой на "Авиапорт", заявил заместитель генерального конструктора компании Александр Кива.

По его словам, в настоящее время по проекту самолета ведутся доработки в соответствии с требованиями украинских и российских военных. "Поставки в 2012 году нереальны, судя по всему, только в 2013 году начнутся" - добавил Кива.

Проект создания транспортника Ан-70 ведется АНТК им. Антонова совместно с Россией. Ранее сообщалось, что исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту завершатся в 2012 году, а серийное производство начнется в 2013 году. При этом поставки заказчикам смогут начаться только спустя еще год. В начале июня 2010 года президент Украины Виктор Янукович на встрече с российским премьером Владимиром Путиным заявил, что сборка первых серийных Ан-70 начнется до конца года.

В настоящее время "Антонов" располагает заказами на 42 самолета, из которых 40 предназначены министерству обороны России, а два - военному ведомству Украины.

В середине ноября 2010 года стало известно, что министерство обороны Украины решило приостановить финансирование программы Ан-70 из-за нехватки средств военного бюджета. Согласно планам военного ведомства, выделение средств может возобновиться не раньше 2013-2014 года. Ранее ожидалось, что Россия в ближайшие три года выделит на реализацию проекта 2,4 миллиарда рублей (70,2 миллиона долларов), а Украина - 480 миллионов гривен (60,4 миллиона долларов).