В Украине пройдут торжества по случаю Дня Полонии

В Украине в мае пройдут торжества по случаю Дня Полонии и поляков, проживающих за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный консул Польши в Виннице Кшиштоф СВИДЕРЕК на пресс-конференции.

В частности, по его словам, торжества по случаю этого польского праздника состоятся 6 мая в Виннице и 7 мая – в Бердичеве Житомирской области.

Как отметил К.СВИДЕРЕК, решение о проведении праздника 6 и 7 мая было принято маршалком Сената Польши после посещения Винницы 1 декабря с визитом.

К.СВИДЕРЕК также добавил, что решением маршалака Сената Польши Генеральное консульство Польши в Виннице будет организатором мероприятий ко Всемирному дню полонии и поляков, проживающих во всех странах мира.

«Это большое событие, потому что мы одно из самых молодых польских генеральных консульств и мы очень рады, что именно наше Генеральное консульство будет организатором этого очень известного, очень ожидаемого праздника – Дня Полонии и поляков, проживающих за рубежом», - сказал генконсул.

По словам К.СВИДЕРЕКА, в Виннице и Бердичеве торжества пройдут с участием официальных делегаций.

Кроме официального празднования, в Хмельницком планируется торжество, связанное с открытием улицы в честь Президента Польши Леха Качинского. “Такое решение было принято в прошлом году городским советом и предварительно мы имеем информацию, что 8 мая состоится официальное торжественное открытие этой улицы, а также открытие доски, посвященной нашему Президенту, и другие мероприятия с этим связанные», - сообщил К.СВИДЕРЕК.