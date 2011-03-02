В Черновцах подорожал социальный хлеб

В Черновцах на 10-15 копеек подорожали некоторые сорта хлебобулочных изделий Черновицкого хлебокомбината, который считается монополистом на территории Буковины.

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость самого популярного социального сорта хлеба «Орильский» в магазинах выросла с 3,20 грн. до 3,35 грн., батона - с 3,45 грн. до 3,55 грн.

Как сообщил местным СМИ директор Черновицкого хлебокомбината Виталий САМСОНЕНКО, причиной подорожания хлеба стало «значительное повышение цен на муку». По его словам, если месяц назад предприятие еще покупало муку высшего сорта по 2400 грн. за тонну, то сейчас цена превышает 3400 грн.

Также выросла минимальная зарплата, подорожали энергоносители и другое сырье, подчеркнул он.

В то же время два вида хлеба «Хотинский» и «Ежедневный» не подорожали. В сети магазинов Черновицкого хлебокомбината они стоят, соответственно, 2,1 и 2,9 грн.