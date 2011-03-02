Предприниматели предложат ВР свой проект реформы «упрощенки»

Народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что законопроект о реформировании упрощенной системы налогообложения будет зарегистрирован в Верховной Раде на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, на сегодня предприниматели подготовили проект второй концепции реформирования «упрощенки». По данному проекту документа проводились консультации с предпринимателями в регионах, они имели право вносить свои предложения.

На текущей неделе продолжается принятие предложений от представителей бизнеса относительно законопроекта о реформировании упрощенной системы налогообложения, после чего проект будет доработан и зарегистрирован в парламенте.

«Еще неделю подержим документ, чтобы услышать все предложения предпринимателей», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.