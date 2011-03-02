В элитном районе Киева рушится дом и проседает асфальт

Жилой дом на Печерске в Киеве, расположенный по адресу ул. Госпитальная, 2, начал разрушаться после бурения на стройке по соседству.

Об этом пишет в сегодняшнем номере «Газета по-киевски».

По данным издания, в доме на углу Леси Украинки и Госпитальной за один день порвались маячки, фиксирующие трещины, прорвало трубы, а асфальт вокруг треснул и вздыбился. Жители дома №2 по ул. Госпитальной подозревают, что во всем виновата большая стройка по соседству – 130-метровый ТОЦ «Эспланада» по адресу Спортивная площадь, 1, уже возвели, а теперь рядом с ним строят «вторую очередь» - то ли паркинг, то ли каток. Стройплощадка расположена всего в десяти метрах от дома.

Как пишет газета, все началось с того, что однажды вечером жители дома услышали глухой удар - на улице разошелся асфальт, по стенам пошли трещины, в квартирах покосились двери, осыпалась плитка, а в магазине декора и подарков на первом этаже «Скорпио» прорвало трубы. Это случилось примерно три недели назад, с тех пор масштабы бедствия ежедневно растут. Даже проезжая часть на бульваре Леси Украинки просела сантиметра на три, сообщает издание.

«В тот день на стройке бурили, мы как раз выставляли товар и увидели, как по полу и стенам пошли трещины в 5-10 см. Пол разошелся в разные стороны. Приходила комиссия, ставили бумажные маячки с датой, они рвались за сутки, трещины увеличивались на 2-3 см. Через неделю потрескались потолки, лопнули зеркала, заклинило входные двери, порвало трубы – пришлось все менять. Покупатели и продавцы боятся заходить», – прокомментировала директор магазина Галина ЛУКЬЯНЕНКО.

Комиссия, вызванная из НИИ строительных конструкций, состояла из одного человека – младшего научного сотрудника института Виталия ГИЧКО, отмечает издание. «Такие проверки на этом объекте мы проводим еженедельно, с тех пор как поступила жалоба. Через две недели будет подписан объективный отчет о дефектах. На его основе мы примем решение, нужно ли проводить работы по усилению конструкций дома», - рассказал В.ГИЧКО газете.

По его словам, подобные ситуации в Киеве не редкость. Сотрудникам института постоянно приходится выезжать к старым домам, рядом с которыми ведется строительство очередных высоток, и фиксировать трещины. В основном эти объекты находятся в центре.