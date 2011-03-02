Завтра ночью в Украине - до 22° мороза
12:48, 02 марта 2011Общество
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Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.
Температура ночью 11-16° мороза, местами, кроме южной части, 17-22°, днем 1-6° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
На Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла (на Южном побережье ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла).
В Киевской области в четверг температура ночью 11-16° мороза, местами 20°, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 1-3° мороза.
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