Танковый завод в Харькове будет сохранен

Корпорация «Укроборонпром» назначит нового руководителя ГП «Завод им. Малышева» - ведущего в Украине предприятия по производству бронетехники.

Как передает корреспондент УНІАН, об этом сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

По словам губернатора, возможно, что это оборонное предприятие возглавит человек из команды бывшего генерального директора завода Григория МАЛЮКА.

«Уверен, что в качестве нового директора завода будет подобран профессионал. Мы попросили оставить на заводе ту команду, которую мы собрали на предприятии для вывода его из кризиса. На предприятие удалось пригласить людей, которые работали еще вместе с генеральным директором Г.МАЛЮКОМ. «Укроборонпром» согласился оставить нынешнюю команду», - сказал М.ДОБКИН.

Губернатор сообщил, что генеральный директор новосозданного объединения «Укроборонпром» Дмитрий САЛАМАТИН заверил, что завод будет сохранен как единое целое, а также он не будет разделен на несколько производственных площадок, не будут выделяться отдельно предприятия, которые приносят прибыль и которые генерируют убытки.

«Уверен, с таким подходом, который существует сегодня в государстве, завод будет обеспечен многомиллионными заказами на ближайшие 3-5 лет», - сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 г. завод им. Малышева» вышел из концерна «Бронетехника Украины» и вошел в состав объединения «Укроборонпром», созданного по указу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.