Клюев проведет переговоры в Брюсселе

Сегодня первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ проведет в Брюсселе переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли, а также активизацию диалога о введении безвизового режима.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

В частности, в рамках однодневного визита А.КЛЮЕВ проведет встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам конкуренции Хоакином АЛМУНЬЕЙ, членом Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ, членом Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Дачианом ЧОЛОШЕМ.

Также в ходе визита планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Европейской комиссией относительно Национальной индикативной программы помощи ЕС для Украины на 2011-2013 годы в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства. Документ отражает индикативные приоритеты помощи ЕС Украине на 2011-2013 гг.

Кроме того, запланированы встречи первого вице-премьер-министра Украины с представителями Европарламента и европейских бизнес-ассоциаций.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что подготовка и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом сдерживается тем, что со стороны ЕС выдвигается требование о введении квот на украинскую продукцию.

По словам Н.АЗАРОВА, в переговорах с Европейским Союзом о создании ЗСТ Украина предлагает увеличить квоты на экспорт в страны ЕС сельхозпродукции и в дальнейшем ежегодно увеличивать их, вплоть до полной отмены.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз в 2007 году начали переговоры относительно подписания Соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры относительно соглашения о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.