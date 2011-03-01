Почему дорожает детское питание

В школах и детсадах Чернигова с 1 марта подорожает детское питание. Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета, соответствующее решение утвердил Исполком горсовета.

Согласно информации начальника управления образования Черниговского городского совета Владимира КУПРИЯНЕНКО, причиной подорожания питания в школах и детсадах стало повышение цен на основные продукты, тем более, что стоимость питания в детсадах не пересматривалась уже три года. Средства, выделенные на питание дошкольников и учеников начальной школы, не позволяли готовить завтраки и обеды, которые соответствовали бы физиологическим потребностям детей. Учитывая это, возникла необходимость пересмотреть стоимость питания учеников общеобразовательных учебных заведений и воспитанников детсадов.

"Родители выразили готовность платить больше за более качественное питание. Есть полное понимание, что это необходимо сегодня. Экономить на здоровье детей не стоит", - сказал В.КУПРИЯНЕНКО.

По новым ценовым предложениям, стоимость завтраков для учеников 1-4 классов черниговских школ будет составлять 5 грн. 45 коп., из которых за счет городского бюджета будет финансироваться 3 грн. 45 коп. (подорожание составляет 0,25 грн. для бюджета и столько же для родителей). Для учеников, которые посещают группы продленного дня, обеды будут стоить 7 грн.

Питание воспитанников детских садиков будет стоить до 10 грн. (раньше 7 грн.), из которых 50% будут платить родители, а 50% - за счет городского бюджета.

В.КУПРИЯНЕНКО заметил, что за счет увеличения стоимости питания возрастут расходы родителей, но и из городского бюджета будет выделено также больше средств. Если раньше на детское питание в школах и детсадах выделялось 10 млн. грн. в течение года, то в настоящее время эта сумма вырастет до 13 млн. грн.

Вместе с тем, учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей разных возрастных категорий, а это свыше 1600 детей, будут питаться, как и раньше, за бюджетные средства. Стоимость завтраков для детей этой категории составляет 6 грн.