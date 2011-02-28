В Днепропетровске совершено двойное убийство

25 февраля в Днепропетровске в результате ссоры вокруг стоимости ремонта квартиры ранее судимый 44-летний мужчина убил двух человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД Украины в Днепропетровской области генерал-майор милиции Виктор БАБЕНКО.

По его словам, злоумышленник, который работал в строительной бригаде, вместе с 34-летним прорабом приехал в квартиру 40-летнего знакомого. Во время обсуждения размера платы за ремонтные работы между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил топор и нанес своему знакомому смертельный удар по голове. После этого он убил прораба как свидетеля преступления.

С целью скрыть двойное убийство подозреваемый в ванной комнате с помощью топора и ножа расчленил тела, сложил их в полиэтиленовые пакеты и на автомобиле, принадлежавшем одному из убитых, отвез их в гараж. После этого он перегнал автомобиль на стоянку и пошел домой, где его задержали сотрудники милиции.

«Это убийство было раскрыто менее чем за сутки», - отметил В.БАБЕНКО.

По факту двойного убийства следственным отделом Ленинского райотдела внутренних дел Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому угрожает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.