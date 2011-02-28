Водная "Формула-1" покажет, насколько Украина готова к Евро-2012

Проведение в июле этого года на Киевском водохранилище одного из этапов Чемпионата мира по водной "Формуле-1" может стать своеобразным тестом для Украины относительно готовности к проведению Евро-2012.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

"В какой-то степени это действительно так. Те люди, которые приедут со всего мира на “Формулу”, будут давать оценку нашему государству относительно готовности к проведению в 2012-м Евро", - сказал он.

По словам губернатора, в частности, будет оцениваться качество дорог, уровень гостиниц, уровень отношения к иностранцам и демократии, «о которой мы говорим». Кроме того, добавил он, люди, которые приедут, будут давать оценку безопасности, жизненному уровню Украины.

"Именно поэтому наша задача - провести это мероприятие на очень высоком уровне, чтобы лицо государства не было искажено, а наоборот, подтверждено и повышено", - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.