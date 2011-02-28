Британский Economist анонсирует публикацию книги об Одессе

Сегодня в американском издательстве Norton & Company выходит в свет книга профессора Джорджтаунского университета (США) Чарльза Кинга "Одесса - гений и смерть в городе мечты" (Чарльз Кинг специализируется на исследованиях восточно- и южноевропейской тематики. В частности, его перу принадлежит "История Черного моря", изданная в 2004 году издательством Оксфордского университета. - УНИАН).

Британский журнал "Экономист" анонсировал выход книги об Одессе, назвав ее "достойным вкладом в историю одного из наименее известных из наиболее величественных европейских городов". Автор считает, что Одесса "не поддается категоризации", и она остается "в гордом одиночестве и как часть независимой Украины".

Автор представляет историю Одессы через галерею создававших ее людей - от Жозе Паскуаля Доминго де Рибас-и-Бойона до Владимира Жаботинского, одного из основателей теории современного сионизма, вспоминая при этом приезд в город Марка Твена в 1867 году, когда, он, наблюдая рационально и геометрически выверены одесские бульвары, на которых бурлит космополитическая жизнь, писал: "Куда глазом не кинь - Америка".

"Сочетание красоты и неухоженности присуще Одессе и поныне, - пишет в своей рецензии, цитируя Чарльза Кинга, "Экономист". - Стремительная лестница, которая поднимается от залива к статуе самого любимого одесского губернатора герцога де Ришелье, контрастирует с неуклюжим современным строением морвокзала. Старинные гранд-отели затрапезны и неухожены. Репутация коррумпированного города находит подтверждение за подтверждением". И все же самые печальные дни Одессы, считает американский автор книги о городе, уже позади.