Евро на межбанке переступило отметку 11 гривен

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9350/7,9385, к 12:00 цены выросли до 7,9410/7,9460. К закрытию торгов ценовые уровни достигли дневного максимума - 7,9460/7,9530 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2742/0,2745, к 12:00 цены поднялись до 0,2749/0,2750. К закрытию цены достигли уровня 0,2750/0,2752.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8500 (-0,0540).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3766/1,3768, а к 15:00 выросли до 1,3833/1,3835.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9230/10,9305, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9770/10,9900. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 10,9965/11,0125.