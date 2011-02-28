Предпринимателю три года пытались «пришить» статью, которой нет в законах

В Тернопольской области областная прокуратура и налоговая арестовывали и хотели осудить местного предпринимателя Виталия СОРОКОЛИТА по статье, которой нет в законодательстве.

Об этом говорится в заявлении В.СОРОКОЛИТА на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, копия которой передана УНИАН.

Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как говорится в заявлении: “Поводом к возбуждению уголовного дела, как указано в постановлении, стало непосредственное выявление преступления прокурором в нарушении мной «…требования п.п. 5.3.2 п. 5.2 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий», которых не существует в законе».

Предпринимателю инкриминировали преступление, по которому предусмотрено наказание в виде заключения на 10 лет. Свою правоту мужчина на протяжении трех лет доказывал в судах разной инстанции.

Как отмечает В.СОРОКОЛИТ, «17 апреля 2008 года я был незаконно (без вынесения постановления о задержании) задержан в присутствии малолетнего сына (10 лет), которого я в то время отвозил в школу. На протяжении более 8 часов меня содержали под стражей без предоставления возможности вызвать адвоката и без сообщения родственникам. Меня, вопреки моей воле, удерживали под стражей лица в специальной форме с резиновыми палками и наручниками. Следователь забрал у меня мобильный телефон, ключи от автомобиля и отдал приказ о применении силы в случае, если я встану со стула. Во время надевания наручников мне была нанесена травма запястья левой руки”, - говорится в заявлении В.СОРОКОЛИТА.

Также были проведены обыски в жилище предпринимателя и в местах проживания его родственников.

За время ведения следствия, по словам В.СОРОКОЛИТА, происходила фальсификация возбужденного против него уголовного дела, в том числе, и путем подлога документов, неправдивых заключений экспертов и т.д.

Даже после того, как суд принял решение о том, что предприниматель не уклонялся от уплаты налогов и не нарушал законодательства о налогообложении, прокуратура продолжала судебную волокиту, пытаясь доказать свои обвинения.

В.СОРОКОЛИТ также заявляет о нарушении его прав во время рассмотрения дела в Гусятинском районном суде Тернопольской области.

21 февраля 2011 года, по инициативе представителя прокуратуры, суд освободил бизнесмена от уголовной ответственности. В.СОРОКОЛИТ планирует обжаловать это решение и подал вышеуказанное заявление о преступлении.

“Они хотят закрыть уголовное дело без указания конкретной причины, почему они это делают, - объясняет предприниматель. - Я хочу добиться того, чтобы было указано, что уголовное дело закрывается в связи с тем, что я невиновен, а те, кто незаконно проводили все это дело на протяжении трех лет, понесли за свои действия ответственность”.

По информации Тернопольского сайта te.20minut.ua, В.СОРОКОЛИТ создал информационную систему управления и подписал с иностранной фирмой 10-летнее лицензионное соглашение на ее использование. Сумму соглашения - 4 млн. грн. - оформили одним платежом. Предприниматель задекларировал заработанное и заплатил налоги. Однако налоговая решила, что он оплатил не все, и обвинила его в уклонении. Налоговики заставили его заплатить в бюджет еще 1,8 млн. грн. В админсуде бизнесмен доказал, что ничего не нарушал, и суд обязал налоговую вернуть деньги. Прокуратура же в марте 2008 года возбудила против В.СОРОКОЛИТА уголовное дело. Во время последнего рассмотрения мужчину забрали в реанимацию прямо из зала суда в связи с гипертоническим кризом.

Очередное судебное слушание по этому делу проходило 21 февраля в Гусятинском суде. На нем судья Людмила КОЗЯР объявила, что «суд постановил: СОРОКОЛИТА Виталия Ивановича освободить от уголовной ответственности». Когда судья объясняла, чем руководствовался суд в принятии решения, то сказала, что подсудимый освобожден от ответственности именно согласно ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса («Уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», которая определяет, что – лицо, уклонившееся от уплаты налогов, «освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности оплатило налоги, сборы (обязательные платежи), а также возместила ущерб, нанесенный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня)».

Узнав, что теперь он не будет сидеть 10 лет, его не будут преследовать и никто не имеет никаких претензий, В.СОРОКОЛИТ не обрадовался. Он сообщил, что будет обжаловать решению.

«Меня три года «насиловали». Меня унижали, меня, как преступника, на виду у сына заковали в наручники. Проводили обыски у меня, родителей, брата. Преступником называли, - говорит В.СОРОКОЛИТ. - А теперь сказали, что освобождают от ответственности, и думают, что все закончилось. Нет, я этого так не оставлю! Я обжалую это решение, и рассмотрение дела продлится. Должен быть приговор: или «виновен» или «не виновен». А то, что сегодня, - что-то посредине. Моей вины они не докажут, потому что дело сфабриковано. Я же свою невиновность смогу отстоять, а это будет означать, что дело открыли неправомерно. Тогда же начнется расследование действий лиц, причастных к обвинению».

В.СОРОКОЛИТ готовит обжалование решения суда и надеется на продолжение слушаний. Он ожидает, откроет ли Генеральная прокуратура уголовное дело против тех, кто еще вчера его обвинял.

«Самому интересно, чем закончится такое откровенное пренебрежение законами теми, кто должен их отстаивать, и каким будет ответ Генпрокуратуры», - отметил предприниматель.