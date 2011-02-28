Магазины «DЦ» сменят название

Международная корпорация A.S. Watson Group приобрела 100% акций сети «DЦ» у украинской компании «Аснова Холдинг».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети.

Как указывается в сообщении, с марта т.г. в сети «DЦ» пройдет ребрендинг, в результате которого сеть получит название Watsons. Также будет запущена новая бонусная программа для постоянных клиентов – Watsons Club, которая постепенно заменит нынешний дисконтный «DЦ Клуб».

По данным пресс-службы, в этом году планируется открыть 60 магазинов сети в Украине, а в течение пяти лет довести количество магазинов до 500, инвестировав в развитие сети 300 млн. грн.

В пресс-службе уточнили, что A.S. Watson Group приобрела контрольный пакет компании «ДЦ Украина» в 2006 году. С 2006 года под управлением А.S. Watson Group сеть «DЦ» выросла со 112 до 212 магазинов.

Справка УНИАН. Компания «ДЦ Украина» – оператор украинского рынка розничной торговли в формате drogerie.

Согласно данным сайта, по состоянию на 27 декабря 2010 г. сеть «DЦ» включает 203 магазина в 26 регионах и 28 аптек в трех регионах Украины.

Компания «ДЦ Украина» входит в состав глобальной корпорации A.S. Watson Group (управляет более 8 300 магазинами в 34 странах мира в Западной и Восточной Европе, Азии и на Филиппинах).