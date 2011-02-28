Евро на межбанке подбирается к 11

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9350/7,9385, к 12:00 цены выросли до 7,9410/7,9460 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2742/0,2745, к 12:00 цены поднялись до 0,2749/0,2750. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 28,8925 (-0,0115).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3766/1,3768, а к 12:00 выросли до 1,3827/1,3829.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9230/10,9305, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9770/10,9900.